Ministro da Saúde afirma que o Brasil vai vacinar 50% da população até junho e o restante até dezembro deste ano

Quinta 11/02/21 - 19h41

O ministro Pazuello, da Saúde, disse no Senado, hoje, que a imunização contra a Covid-19 será feita por completa até dezembro de 2021.

DESAFIO

- Nós vamos vacinar o país em 2021. 50% até junho e 50% até dezembro da população vacinável. Este é o nosso desafio e é o que vamos fazer - disse

POR MÊS

E completou:

“O que temos hoje em termos de vacina: Butantan fabricando a pleno, com a capacidade de produzir até 11 milhões por mês. Astrazeneca - recebemos a primeira etapa do IFA e receberemos a segunda. Em março, teremos a capacidade estimada de 30 milhões de doses por mês.