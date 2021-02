Ministro Gilmar ordena a soltura do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella

Sábado 13/02/21 - 6h25

O ministro Gilmar Mendes revogou a prisão domiciliar do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

DE OFÍCIO

O ministro do STF rejeitou habeas corpus da defesa, mas decidiu conceder a liberdade por iniciativa própria – "de ofício".

ENTREGUE

Gilmar determinou que Crivella entregue seus passaportes em até 48 horas e não poderá manter contato com outros investigados.

DOMICILIAR

Crivella segue em prisão domiciliar desde 23 de dezembro. A prisão preventiva do prefeito foi autorizada pelo STJ e, depois, confirmada em audiência de custódia.

DESNECESSÁRIA

Em nota, a defesa de Crivella afirma que a decisão de Mendes "reconhece que a prisão ordenada pela Justiça do Rio de Janeiro foi ilegal e desnecessária".