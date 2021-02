Coronavírus mata o diretor do DER em Minas, e governador diz que ele andava com um mapa debaixo do braço

Sábado 13/02/21 - 7h27

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, o DER, Fabrício Torres Sampaio, morreu ontem em decorrência da Covid-19.

PRESTOU

A informação foi confirmada e lamentada pelo governo de Minas, que prestou condolências aos familiares e amigos.

ANDAVA

O governador Romeu Zema comentou. "Dr. Fabrício andava sempre com um mapa debaixo do braço e tinha de pronto a resposta para qualquer pergunta sobre as nossas estradas. Deixará saudades".