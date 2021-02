Outra cidade do Triângulo fala em transferir doentes da Covid-19 para M. Claros, por falta de cilindros de oxigênio

Domingo 14/02/21 - 18h29

Monte Carmelo, cidade próxima de Coromandel, que já enviou doentes da Covid-19 para M. Claros (1 morreu aqui), está sem cilindros de oxigênio vazios para atender seus doentes.

TRANSFERIR

O prefeito disse que vai transferir pacientes da cidade por falta de leitos, e citou M. Claros e Pirapora, além de BH.

ESTÁ

M. Carmelo tem 48 mil habitantes e está a 559 km de Montes Claros, na região do Triângulo.

VAZIOS

- Precisamos de cilindros de oxigênio vazios. Estamos com problema no fornecimento do equipamento. Gastamos 54 cilindros por dia, o consumo é além da capacidade. Se você tiver cilindro vazio, por favor, nos empreste para fornecer oxigênio para as pessoas que estão internadas - disse o prefeito.

DEZ

O atual consumo é 10 vezes maior que o normal na cidade e a falta de vasilhames impede a abertura de novos leitos na cidade.