Filha, de 61 anos, leva a mãe, de 94, para tomar a vacina. No meio da caminho, tinha uma descida

Terça 16/02/21 - 13h36

Tragédia, num quadro de renovada esperança. Filha, de 61 anos, que levou a mãe, de 94, para se vacinar numa pacata cidade de Minas, Conceição da Aparecida, na volta, parou numa plantação de girassóis, para fotos.

FREIO

Parou, mae e filha desceram, com outra filha, mas a que dirigia se esqueceu de puxar o freio do carro.

DESCEU

O veículo então desceu e atropelou a mãe. De nada valeram os esforços médicos para salvá-la. As 2 filhas, chocadas, ficaram internadas.