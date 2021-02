Decreto manda que bomba de gasolina informe na nota o exato valor dos impostos cobrados pela gasolina e óleo diesel

Terça 23/02/21 - 6h55

O presidente Bolsonaro assinou decreto que obriga os postos de combustíveis a apresentarem ao consumidor o exato valor dos impostos cobrados pela gasolina e óleo diesel.

NA PONTA

Os postos terão de informar a composição do valor cobrado na ponta do consumo, isto é, na bomba.

CLAREZA

Em nota, o governo diz que a medida serve “para que o consumidor tenha mais clareza dos elementos que resultam no preço final”.