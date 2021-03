Presidente fala que o mês de março trará 22 milhões de vacinas

Segunda 01/03/21 - 19h54

Conversando com apoiadores, nesta noite, o presidente Jair Bolsonaro disse:



- O Brasil terá, em março, mais 22 milhões de vacinas.

- O Brasil é o sexto país que mais vacina.

- O Brasil alcançou nesta segunda-feira (dia 1º) o índice de 3.97 na relação entre o total de doses aplicadas e sua população total, aponta o estudo.

- Tem Israel que está na frente, mas quantos habitantes tem lá? Lá são nove milhões de habitantes, se não me engano, então é fácil dizer que vacinou 30% da população.

- Eu acho que nos vacinamos mais do que eles em valor absoluto.

- Uma comitiva brasileira será enviada a Israel na próxima quarta-feira (dia 3) para fechar um acordo sobre o spray nasal, que deve ser testado no Brasil.

- Esse de tratamento precoce fala de ivermectina, hidroxicloroquina, Anitta, seja o que for, não tem efeito colateral, porque não tomar? Parece que quanto mais morrer, melhor para alguns setores

- Que ver uma coisa, nós somos a oitava economia do mundo, o nosso IDH não é tão bom quanto de primeiro mundo. O que leva o país a ser o 26° no número de mortos por cada mil habitantes alguma coisa tá acontece aqui, só pode ser o tratamento precoce, não tem outra explicação pra isso.