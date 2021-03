Brasil pede ajuda da embaixada da China para obter mais vacinas e não interromper a campanha

Quarta 10/03/21 - 6h58

O Brasil pediu à embaixada da China em Brasília ajuda para obter 30 milhões de doses da vacina BBIBP-Corv, produzida pela Sinopharm, ainda no primeiro semestre deste ano.

FALTA

O ministério da Saúde argumenta que “a campanha nacional de imunização corre o risco de ser interrompida por falta de doses, dada a escassez de oferta internacional”.

BUSCANDO

Afirma ainda que vem buscando contato com novos fornecedores, em especial a Sinopharm.

DUAS

A China, até aqui, tem duas vacinas aplicadas contra a Covid-19, produzidas pela Sinovac, que tem parceira com o Instituto Butantan, e pela Sinopharm.