Esurb receberá inscrições até 17 de março, com resultado para contratação temporária até o dia 30

Inscrições para contratações temporárias têm início na sexta-feira



A Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB) está realizando um processo seletivo público para composição de cadastro de reserva e eventual contratação temporária de pessoal para a execução de contratos de serviços firmados junto ao Município de Montes Claros.



As inscrições terão início na próxima sexta-feira, 12, e serão gratuitas. Serão realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Montes Claros (www.montesclaros.mg.gov.br), cabendo ao candidato preencher formulário eletrônico que será disponibilizado. O período para inscrições vai até o dia 17 de março e o resultado final será divulgado no dia 30.



As vagas são para os cargos de apontador, armador, bombeiro hidráulico, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, pintor, servente de obras e vigia. Todos os cargos tem jornada de 44 horas semanais com exigência de ensino fundamental completo. Apenas para a função de apontador é exigido ensino médio completo. Os salários variam entre R$ 1.100 (servente de obras e vigia) e R$ 1.896,36 (encarregado de obras).



O prazo de vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, sendo admitida a renovação por igual período, conforme a conveniência administrativa, sendo que os 90 primeiros dias serão firmados contratos de experiência, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



A avaliação dos candidatos será pela análise da contagem de tempo de serviço no cargo pleiteado, através de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho, declaração ou carta de apresentação original de empresa com carimbo e assinatura da instituição ou fornecida por órgão público oficial que comprove experiência no cargo pleiteado.



Recomenda-se aos interessados a leitura atenta do edital do processo que está disponível, no site da Prefeitura de Montes Claros, através do link da “Central de Concursos” (https://concursos.montesclaros.mg.gov.br/).