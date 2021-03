Ministro calcula que Brasil pode produzir vacina com insumo nacional no fim deste semestre

Quinta 11/03/21 - 7h00

O ministro Pazuello disse que o Ministério da Saúde tem a garantia da chegada de 22 a 25 milhões de doses da vacina em março. O volume, segundo ele, pode chegar a 38 milhões.

SEMESTRE

De acordo com o ministro, no fim do primeiro semestre será possível produzir vacinas com insumos nacionais na Fiocruz, inclusive com o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) fabricado no Brasil.

INCERTEZA

- Em doses importadas, contratadas e empenhadas para laboratórios internacionais, nós temos muitas incertezas de recebê-las. Não é simples, como é receber do Butantan ou da Fiocruz.