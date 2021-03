STF volta a registrar diálogos ácidos entre os ministros, chamados de "xerife" e "autoritário"

Sexta 12/03/21 - 7h07

Ontem, o plenário do STF voltou a registrar discussões acaloradas entre os ministros da mais alta corte do Judiciário brasileiro.

AUTORITÁRIO

Durante análise de pedido do ministro Alexandre de Moraes, para adiar o julgamento da denúncia contra o deputado Daniel Silveira, preso pelo STF, o ministro Marco Aurélio Mello chamou o presidente do STF, Luiz Fux, de "autoritário" .

XERIFE

Também chamou o colega Moraes, de "xerife".