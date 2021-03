STF prende deputado Daniel agora em casa, permite votar na Câmara Federal, mas impede acesso a redes sociais

Domingo 14/03/21 - 11h53

Após quase um mês na peixão, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) vai para prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

EM CASA

O ministro do STF Alexandre de Moraes , que o prendeu, agora ao analisar o pedido de liberdade provisória do deputado, negou a soltura, mas autorizou a prisão domiciliar.

SESSÕES

Também autorizou o deputado a praticar remotamente — a participar de — das sessões da Câmara dos Deputados.

REDES

Contudo, proibiu o deputado do uso de redes sociais.

VÍDEO

Daniel Silveira foi preso depois de divulgar vídeo com insultos ao STF.