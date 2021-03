Manchetes: ”Médico será o 4º ministro da Saúde em 1 ano de pandemia” - “Médico pró-isolamento social será 4º ministro da Saúde de Bolsonaro” - “De saída, Pazuello diz que grupos prioritários estarão vacinados até o fim de maio”

Terça 16/03/21 - 10h54

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Marcelo Queiroga, médico, aceita convite e assume Saúde”

O Estado de São Paulo: “Médico pró-isolamento social será 4º ministro da Saúde de Bolsonaro”

O Globo: ”País tem o 4º ministro da Saúde na pandemia”

Agora (SP): ”Médico será o 4º ministro da Saúde em 1 ano de pandemia”

Extra: “Veja o cronograma de pagamento do novo auxílio emergencial”

Correio Brasiliense: ”Médico substitui militar no combate à covid-19”

Zero Hora: ”Bolsonaro escolher o cardiologista como quarto ministro da Saúde”

Jornal NH: “De saída, Pazuello diz que grupos prioritários estarão vacinados até o fim de maio”

Estados de Minas: “Ocupação de UTIs em BH passa de 90%”

Correio do Povo: “Médico Marcelo Queiroga vai substituir Pazuello na Saúde”

A Tarde: “Médico Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde”

O Tempo: “No ritmo atual, BH só tem leitos para 3 dias”

Correio: ”Salvador registra novo recorde na fila de UTIs”