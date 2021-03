Manchetes: “Cármen muda voto e STF julga Moro parcial em caso de Lula” - ”Brasil registra mais de 3 mil mortes em um só dia pela primeira vez” - ”Covid-19: ou o Brasil se une, ou será o caos, diz Pacheco”

Quarta 24/03/21 - 8h49

Manchetes dos jornais, no Dia Internacional do Direito à Verdade:



Folha de São Paulo: “Moro foi parcial com Lula, diz STF”

O Estado de São Paulo: “Cármen muda voto e STF julga Moro parcial em caso de Lula”

O Globo: ”Turma do STF declara Moro parcial ao condenar Lula”

Agora (SP): ”73 mil receberão atrasados do INSS na semana que vem”

Correio Brasiliense: ”Covid-19: ou o Brasil se une, ou será o caos, diz Pacheco”

Zero Hora: ”Brasil registra mais de 3 mil mortes em um só dia pela primeira vez”

Correio do Povo: “Presidente garante 500 milhões de doses para vacinação geral em 2021”

A Tarde: “Ação de Bolsonaro para derrubar restrições é rejeitada”

O Tempo: “Juntos pela vacina”

Correio: ”Somos 1 milhão de vacinados”

Estado de Minas: “3.251 mortos em 24h”

Extra: ”Brasil acima de todos”

Jornal do Commercio: ”Com 298.843 mortos, Bolsonaro muda tom”