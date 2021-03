6 mortes e 325 novos casos de contágio, nesta quarta-feira, em M. Claros

Quarta 24/03/21 - 19h18

M. Claros teve, nesta quarta-feira, 325 novos casos de contágio e 6 mortes. Os mortos têm de 50 a 86 anos.

HOSPITAIS

347 pessoas estão internadas em hospitais de M. Claros. Em isolamento residencial estão 8. 882 pessoas.





"prefeituramontesclaros O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 325 novos casos foram confirmados nesta quarta-feira (24/03), aumentando para 24.658 o número de casos positivos no município.



São 149 homens e 176 mulheres com idades entre 5 a 84 anos. Todos sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.



Mais 06 óbitos foram registrados, aumentando para 470* o número de óbitos do município.



*Nota: Homem de 87 anos, diabético, hipertenso e portador de pneumopatia crônica, sentiu os primeiros sintomas em 20/08/20, internação hospitalar em 26/08/20 e evoluiu para óbito em 27/08/20 na cidade de Montes Claros - MG. Após conclusão da investigação epidemiológica e emissão de parecer da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esse óbito passará a ser contabilizado no município de Jaíba - MG, por se tratar de residente dessa cidade. Dessa forma, será subtraído 1 caso do total de óbitos de Montes Claros .



- Homem de 50 anos, sentiu os primeiros sintomas em 02/03/21, internação hospitalar em 08/03/21 e evoluiu para óbito no dia 24/03/21.



- Mulher de 57 anos, imunodeprimida e hipertensa, sentiu os primeiros sintomas em 01/03/21, internação hospitalar em 12/03/21 e evoluiu para óbito no dia 23/03/21.



- Mulher de 68 anos, diabética e portadora de doença cardíaca crônica, sentiu os primeiros sintomas em 04/03/21, internação hospitalar em 12/03/21 e evoluiu para óbito no dia 23/03/21.



- Homem de 59 anos, diabético e hipertenso, sentiu os primeiros sintomas em 05/03/21, internação hospitalar em 15/03/21 e evoluiu para óbito no dia 24/03/21.



- Homem de 81 anos, hipertenso, sentiu os primeiros sintomas em 06/03/21, internação hospitalar em 08/03/21 e evoluiu para óbito no dia 24/03/21.



- Mulher de 89 anos, hipertensa e portadora de doença cardiovascular crônica, sentiu os primeiros sintomas em 10/03/21, internação hospitalar em 16/03/21 e evoluiu para óbito no dia 20/03/21."