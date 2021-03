Manchetes dos jornais: “ ’Tudo tem limite’, diz Arthur Lira a Bolsonaro” - ”País chega a 300 mil óbitos e ministro promete vacinar 1 milhão por dia”- “’Toque de recolher’ em MG vai durar até a Páscoa”

Quinta 25/03/21 - 8h54

Manchetes dos jornais, nesta quinta-feira:



Folha de São Paulo: “Em só 75 dias, Brasil vai de 200 mil para 300 mil mortos por Covid-19”

O Estado de São Paulo: “301.087 mortos”

O Globo: ”300 mil mortos”

Agora (SP): ”INSS amplia benefício extra para família de aposentados”

Correio Brasiliense: ”As boas intenções... A tragédia realidade...”

Zero Hora: ”Brasil supera om 300 mortos”

Correio do Povo: “Brasil ultrapassa a marca de 300 mil mortos na pandemia”

A Tarde: “Tempo de espera por UTI tem redução na capital e interior”

O Tempo: “’Toque de recolher’ em MG vai durar até a Páscoa”

Correio: ”Hospitais deixam de realizar 200 cirurgias por dia em Salvador”

Extra: ”Saiba quem tem direito ao auxílio da prefeitura”

Jornal do Commercio: ”’Tudo tem limite’, diz Arthur Lira a Bolsonaro”

O Dia: “300.000 mortes até quando?

Jornal NH: ”País chega a 300 mil óbitos e ministro promete vacinar 1 milhão por dia”