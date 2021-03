Bolsonaro anuncia 6 novos ministros, inclusive os da Defesa, da Casa Civil, das Relações Exteriores e da Justiça

Segunda 29/03/21 - 19h30

Do presidenter Bolsonaro, há pouco:



- Alteramos a titularidade de 6 ministérios nesta segunda-feira (29). As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial, a saber:



• Ministério da Defesa: General Walter Souza Braga Netto;



• Ministério das Relações Exteriores: Embaixador Carlos Alberto Franco França;



• Secretaria de Governo da Presidência da República: Deputada Federal Flávia Arruda;



• Advocacia-Geral da União: André Luiz de Almeida Mendonça.



• Casa Civil da Presidência da República: General Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira;



• Ministério da Justiça e Segurança Púbica: Delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres;