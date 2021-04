Ministro afirma que primeiro pagamento do auxílio emergencial sairá dia 6, terça-feira. Examine o calendário

Quarta 31/03/21 - 12h07

Anunciado ainda há pouco:- Pagamento começa em 6 de abril e será em quatro parcelas.- Valor será de R$ 250 por família, com valores diferenciados para aquelas comandadas por mulheres que criam filhos sozinhas.- Pessoas sozinhas vão receber R$ 150.- Será paga a partir de 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa.- Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril.- Os pagamentos seguem mais uma vez as datas de nascimento dos beneficiários.- Os pagamentos serão feitos por meio de conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo Caixa Tem.-Será liberada primeiro a movimentação digital e, posteriormente, os saques.