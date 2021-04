Manchetes: ”Empregos com carteira assinada no RS estão perto do nível pré-pandemia” - “Pleno do STF quer julgar permissão a missa e culto” - “Liberação de culto contraria prefeitos e ministros do STF”

Segunda 05/04/21 - 8h58

Manchetes dos jornais, nesta segunda-feira, Dia de São Vicente:



Folha de São Paulo: “Liberação de culto contraria prefeitos e ministros do STF”

O Estado de São Paulo: “Vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro”

O Globo: ”Com nova onda, 18 governos fecham escolas estaduais e particulares”

Agora (SP): ”Saiba quem ainda pode sacar o seu abono do PIS neste ano”

Correio Brasiliense: ”Vacinação começa hoje nas forças de segurança do DF”

Zero Hora: ”Empregos com carteira assinada no RS estão perto do nível pré-pandemia”

Correio do Povo: “Assembleia vota amanhã projeto de auxílio emergencial para os gaúchos”

A Tarde: “Setor funerário descarta risco de colapso na capital”

O Tempo: “Foi um feminicídio?”

Jornal NH: ”Subsídio aos ônibus é suspenso e tarifa pode ser reajustada”

Estado de Minas: “PBH entra com recurso no STF para derrubar liminar”

Folha de Pernambuco: ”Missas e cultos no radar do STF”

Correio: ”Clínicas veterinárias suspendem cirurgias”

Jornal do Commercio: “Pleno do STF quer julgar permissão a missa e culto”