STF votou e, por 8 a 3, deu condições ao ex-presidente Lula de disputar as próximas eleições

Sexta 16/04/21 - 6h30

O STF decidiu ontem rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República para reverter a anulação das condenações do ex-presidente Lula pela Operação Lava Jato.

VOTOS

8 dos 11 ministros - Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso - votaram pela rejeição do recurso e 3 pela aceitação - Nunes Marques, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux.

VOTADO

Com as anulações das condenações, Lula poderá ser votado nas próximas eleições.

DIA 22

O julgamento terá continuidade no próximo dia 22 com a apreciação da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, cuja atuação ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela Segunda Turma do STF.