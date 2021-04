Acidente mata homem em Engenheiro Navarro e 3 pessoas ficam feridas

Segunda 19/04/21 - 6h52



Divulgação do Samu:





Carro capota e homem morre em Engenheiro Navarro



Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas em um capotamento na noite desse domingo (18), em São Norberto, distrito de Engenheiro Navarro. O homem, que não foi identificado, ficou preso às ferragens com suspeita de fratura na coluna e trauma abdominal; ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Dois homens de 50 e 52 anos e uma mulher de 57 apresentavam ferimentos leves e foram socorridos pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU. Os pacientes foram encaminhados para o hospital de Bocaiuva.