PCMG cumpre mandados por tentativa de homicídio em Montes Claros



Nesta sexta-feira (10/10), em Montes Claros, Norte do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Creditum Mortalis, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão em Montes Claros e na zona rural de São João da Ponte. A ação é ligada à investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida em 9 de maio, no bairro Jardim Olímpico II, quando a vítima foi atingida por disparos em frente ao seu estabelecimento comercial, alvo de atentados anteriores.



As apurações apontaram como mandante do crime um homem de 27 anos, preso na zona rural de São João da Ponte. Durante o cumprimento dos mandados em sua fazenda, foram apreendidas quatro armas longas, munições, celulares e outros materiais.



Em Montes Claros, na residência do investigado, os policiais localizaram pedras preciosas, ouro, cheques de alto valor e outros objetos de interesse da investigação. Nas casas de outros envolvidos, foram recolhidos celulares e 26 porções de maconha, cuja origem segue sob investigação para responsabilização criminal.



Dívida milionária



Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida milionária relacionada à compra de uma fazenda, cujo valor ultrapassa R$ 1 milhão. O homicídio estava planejado para ocorrer um dia antes do vencimento de uma parcela da negociação.



O mandante foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e conduzido à delegacia de plantão. A Polícia Civil segue com os levantamentos para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer todos os fatos.