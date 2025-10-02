4 pessoas adoecem, em estado grave, após o consumo de falsa couve, altamente tóxica

Quarta 08/10/25 - 23h56

Quatro pessoas foram internadas em estado grave após consumirem uma planta que se assemelha à couve, em fazenda localizada entre os municípios de São João da Serra Negra e Guimarânia, em Minas, regiao de Patrocínio.



Duas delas estão em situação mais crítica.



O fato ocorreu por volta das 14h, pouco tempo depois do almoço.



As vítimas acreditavam estar consumindo couve comum e começaram a apresentar sintomas de intoxicação.



Uma delas chegou a ser entubada para garantir suporte respiratório.





A planta conhecida como “falsa couve”, cientificamente chamada Nicotiana glauca — é tóxica e contém alcaloides capazes de causar reações severas após ingestão.



Agentes de saúde alertam a população para evitar consumir plantas de procedência desconhecida.

