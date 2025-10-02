Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 9 de outubro de 2025

4 pessoas adoecem, em estado grave, após o consumo de falsa couve, altamente tóxica

Quarta 08/10/25 - 23h56

Quatro pessoas foram internadas em estado grave após consumirem uma planta que se assemelha à couve, em fazenda localizada entre os municípios de São João da Serra Negra e Guimarânia, em Minas, regiao de Patrocínio.

Duas delas estão em situação mais crítica.

O fato ocorreu por volta das 14h, pouco tempo depois do almoço.

As vítimas acreditavam estar consumindo couve comum e começaram a apresentar sintomas de intoxicação.

Uma delas chegou a ser entubada para garantir suporte respiratório.


A planta conhecida como “falsa couve”, cientificamente chamada Nicotiana glauca — é tóxica e contém alcaloides capazes de causar reações severas após ingestão.

Agentes de saúde alertam a população para evitar consumir plantas de procedência desconhecida.

