Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
OUÇA A RÁDIO
98 FM
OUÇA A RÁDIO
93,5 FM
OUÇA A RÁDIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
montesclaros.com - Ano 26 - quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Nesta manhã de quarta-feira: "...o Corpo de Bombeiros de M. Claros foi acionado para atender a uma ocorrência de ataque de abelhas..."

Quarta 08/10/25 - 8h59

8h37m, quarta-feira, dos Bombeiros:

(...)

Neste momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Montes Claros foi acionada para atender a uma ocorrência de ataque de abelhas na Rua Nilo Peçanha, Bairro Vera Cruz.

De acordo com as informações iniciais, duas pessoas estão dentro de uma residência, impossibilitadas de sair devido à grande quantidade de abelhas alvoroçadas na via pública.

O solicitante informou ainda que uma das vítimas já foi picada.

Maiores informações serão repassadas posteriormente.



***


Resumo:


O Corpo de Bombeiros de Montes Claros informa que foi acionado na manhã desta quarta-feira para uma ocorrência de ataque de abelhas na Rua Nilo Peçanha, no bairro Vera Cruz.

Duas pessoas ficaram presas dentro de casa, e uma delas já foi picada.

A equipe segue no local prestando atendimento.

Compartilhe
Siga-nos nas redes sociais
Comente a notícia
Clique aqui para ver as demais notícias do montesclaros.com