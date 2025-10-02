Nesta manhã de quarta-feira: "...o Corpo de Bombeiros de M. Claros foi acionado para atender a uma ocorrência de ataque de abelhas..."

Quarta 08/10/25 - 8h59

8h37m, quarta-feira, dos Bombeiros:



(...)



Neste momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Montes Claros foi acionada para atender a uma ocorrência de ataque de abelhas na Rua Nilo Peçanha, Bairro Vera Cruz.



De acordo com as informações iniciais, duas pessoas estão dentro de uma residência, impossibilitadas de sair devido à grande quantidade de abelhas alvoroçadas na via pública.



O solicitante informou ainda que uma das vítimas já foi picada.



Maiores informações serão repassadas posteriormente.







***





Resumo:





O Corpo de Bombeiros de Montes Claros informa que foi acionado na manhã desta quarta-feira para uma ocorrência de ataque de abelhas na Rua Nilo Peçanha, no bairro Vera Cruz.



Duas pessoas ficaram presas dentro de casa, e uma delas já foi picada.



A equipe segue no local prestando atendimento.