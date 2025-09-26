Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025

04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41. (Ninguém acertou os 6 números da Mega, que subiu para 12 milhões de reais no sábado)

Quinta 02/10/25 - 20h29

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta quinta-feira (2).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

13 apostas acertaram as cinco dezenas e irão receber R$ 97.420,54 cada

1.454 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.435,75 cada

