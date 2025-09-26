04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41. (Ninguém acertou os 6 números da Mega, que subiu para 12 milhões de reais no sábado)Quinta 02/10/25 - 20h29
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta quinta-feira (2).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41
13 apostas acertaram as cinco dezenas e irão receber R$ 97.420,54 cada
1.454 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.435,75 cada
