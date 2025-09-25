Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Presidente Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis, a partir de 14 de outubro

Segunda 29/09/25 - 23h54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou novas tarifas para produtos importados.

A partir de 14 de outubro, será aplicada taxa de 10 % sobre madeira e produtos de madeira, e 25 % sobre armários de cozinha, penteadeiras e móveis estofados de madeira.

Trump também informou que, em 1º de janeiro de 2026, a tarifa sobre armários subirá para 30 % e a dos móveis estofados para 50 %.

Em pronunciamento nas redes sociais, ele justificou a medida como forma de fortalecer indústrias locais dos EUA e reforçar a segurança nacional.

