Presidente Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis, a partir de 14 de outubro

Segunda 29/09/25 - 23h54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou novas tarifas para produtos importados.



A partir de 14 de outubro, será aplicada taxa de 10 % sobre madeira e produtos de madeira, e 25 % sobre armários de cozinha, penteadeiras e móveis estofados de madeira.



Trump também informou que, em 1º de janeiro de 2026, a tarifa sobre armários subirá para 30 % e a dos móveis estofados para 50 %.



Em pronunciamento nas redes sociais, ele justificou a medida como forma de fortalecer indústrias locais dos EUA e reforçar a segurança nacional.

