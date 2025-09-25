Presidente da CPMI do INSS prendeu em flagrante, por falso testemunho, presidente de Confederação, que pagou fiança e logo foi solto

Presidente da CPMI do INSS prendeu em flagrante, por falso testemunho, presidente de Confederação, que pagou fiança e logo foi soltoTerça 30/09/25 - 6h06
Na madrugada desta terça-feira, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, decretou a prisão em flagrante de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer).
A ordem está relacionada a suspeitas de falso testemunho durante depoimento prestado à CPMI, que investiga descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas pelo INSS.
Esse é o segundo caso de prisão decretada pela comissão desde o início das investigações.
Logo depois, ainda na madrugada, Lopes pagou fiança e foi liberado.
