Presidente da CPMI do INSS prendeu em flagrante, por falso testemunho, presidente de Confederação, que pagou fiança e logo foi solto

Na madrugada desta terça-feira, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, decretou a prisão em flagrante de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer).



A ordem está relacionada a suspeitas de falso testemunho durante depoimento prestado à CPMI, que investiga descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas pelo INSS.

Senado Federal



Esse é o segundo caso de prisão decretada pela comissão desde o início das investigações.



Logo depois, ainda na madrugada, Lopes pagou fiança e foi liberado.