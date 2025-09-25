Governo Trump pode ficar sem dinheiro se orçamento não for aprovado até a meia-noite desta terça-feira 30 de setembro

Terça 30/09/25 - 7h21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta dia decisivo no Congresso diante do risco de paralisação do governo.



Republicanos e democratas precisam aprovar um novo orçamento ou estender o atual até a meia-noite desta terça (horário local) para evitar o chamado “shutdown”, que suspende o financiamento de vários setores públicos.



Na ausência de acordo, milhares de servidores públicos podem ser afastados ou trabalhar sem salário, e órgãos do governo federal podem ter atividades interrompidas.



Nesta segunda, Trump se reuniu com os líderes do Congresso na Casa Branca para buscar entendimento, mas não houve consenso ainda com os democratas.



O vice-presidente, J.D. Vance, declarou que o governo caminha para uma paralisação caso não haja acordo.



O prazo final para a decisão coincide com o encerramento do ano fiscal americano, o que reforça a urgência do impasse.



