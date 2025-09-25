CPMI do INSS vai ser movimentada em Brasília, nesta semana

Segunda 29/09/25 - 7h09

A CPMI do INSS inicia esta semana com depoimentos programados de dirigentes de associações e advogados suspeitos de envolvimento em contratos fraudulentos e desvios de recursos destinados a aposentados.



A comissão vai priorizar nomes apontados como articuladores das irregularidades, deixando para etapas posteriores os servidores públicos.



O primeiro a depor será o diretor-geral da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores e Empreendedores Familiares), entidade que vem sendo citada como uma das beneficiárias dos repasses suspeitos.



Também está previsto o depoimento do advogado Fernando Cavalcante, vinculado a Nelson Willians, investigado pela CPMI.



A comissão pretende ouvir outros advogados com ligações às associações investigadas e aos contratos contestados.



Para quinta-feira, estão agendados depoimentos do ministro da Previdência, Wolney Queiroz, representantes da CGU (Controladoria-Geral da União) e ainda uma testemunha que possui vários aviões, mas declara renda mensal muito baixa, disse a Rádio Itatiaia, de BH.





A finalidade é esclarecer práticas de contratos suspeitos, estrutura das associações envolvidas e destino dos recursos, além de identificar eventuais responsáveis.

