quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Voz humana e voz gerada por inteligência artificial: pesquisa confirma que já não é possível distinguir uma da outra

Segunda 29/09/25 - 6h59

Estudo revela que vozes geradas por inteligência artificial já são “hiper-realistas”, ou seja, praticamente não se distinguem das vozes humanas.



Utilizando ferramentas modernas de síntese de voz, os pesquisadores constataram que ouvintes comuns não conseguem diferenciar entre uma gravação feita por IA e uma voz natural.

Na pesquisa, participantes foram convidados a avaliar qual voz parecia mais realista ou confiável, sem saber se era humana ou gerada por computador.



A criação de vozes artificiais foi feita de modo rápido e simples, demonstrando que as tecnologias de IA voltadas à voz estão cada vez mais avançadas e acessíveis.

Os autores do estudo afirmam que, apesar de ainda não soarem exatamente iguais às vozes humanas, os resultados mostram que vivemos um momento no qual a distinção já se torna difícil.

Alguns usos positivos são apontados, como melhorias em acessibilidade, educação e comunicação, com vozes sintéticas que poderiam atender usuários com necessidades especiais.

