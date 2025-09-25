Proposta de Trump é de que o Hamas libere os reféns em até 72 horas

Segunda 29/09/25 - 16h06

O presidente dos Estados Unidos propôs um plano de paz para a Faixa de Gaza que exige que o Hamas libere todos os reféns em até 72 horas, caso aceite o acordo.



O plano, apresentado conjuntamente pelo presidente Donald Trump e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, prevê cessar-fogo imediato e várias condições de segurança e governança para Gaza.



Caso o acordo seja rejeitado, Trump afirmou que Netanyahu terá “apoio total” dos EUA para tomar medidas necessárias.





Autoridades israelenses ampliaram operações militares e a proposta de paz de 21 pontos segue sob debate entre aliados no Oriente Médio.

