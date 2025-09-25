Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Calor de 32 graus, na tarde de hoje em M. Claros, vai recuar para 29 até sábado, e voltar aos 32 na próxima terça, e ainda sem novo sinal de chuvas nos próximos 10 dias

Terça 30/09/25 - 7h38

