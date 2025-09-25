Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Cidade do Japão quer limitar uso de celular, tablet, videogame e outros dispositivos a 2 horas por dia, fora do trabalho e escola

Quinta 02/10/25 - 6h49

A prefeitura de Toyoake, cidade na província de Aichi, no Japão, sugeriu portaria para limitar o uso de celulares, tablets, videogames e outros dispositivos digitais a duas horas por dia fora do ambiente de trabalho ou da escola.


O documento não prevê punições, servindo como orientação para que os moradores reflitam sobre hábitos de uso tecnológico.

Estão previstas recomendações de horários: crianças de ensino fundamental devem evitar o uso após as 21h, e adolescentes e adultos após as 22h — exceto em casos de atividades escolares ou profissionais.

A proposta ainda depende de votação no conselho municipal antes de entrar em vigor.

