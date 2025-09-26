Quinta 02/10/25 - 10h02

9h58m, quinta-feira, da Polícia Militar:(...)A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada a comparecer ao km 27 da LMG-654, Povoado Oliveira do Norte, em Coração de Jesus, no final da tarde dessa quarta-feira (1º), onde houve um acidente de trânsito com óbito.A vítima (homem de 61 anos) conduzia a motocicleta Honda Titan por uma estrada vicinal e, ao adentrar na pista de rolamento, não atentou para o fluxo de veículos, sendo atingido na lateral pelo caminhão-trator DAF XF, conduzido por um jovem de 27 anos.Como consequência do acidente, o motociclista faleceu no local, fato constatado pelo Samu.O condutor do caminhão-trator não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.A perícia técnica compareceu e, após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a Funerária, sendo posteriormente encaminhado ao IML de Montes Claros.O caminhão-trator sofreu danos no farol dianteiro direito e foi liberado ao condutor.Já a motocicleta ficou totalmente danificada e foi liberada para a testemunha (filho da vítima fatal).