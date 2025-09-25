Portugal aprovou lei que torna mais duras as regras para imigrantes; mudança é pior para os brasileiros

Terça 30/09/25 - 23h56

O Parlamento de Portugal aprovou uma nova Lei dos Estrangeiros que endurece as regras de entrada, permanência e reagrupamento familiar de imigrantes no país.



As alterações afetam especialmente a comunidade brasileira.



Uma das mudanças é que quem entrar em Portugal como turista não poderá mais pedir residência a partir do país — terá que solicitar visto consular antes de viajar.





Outra medida prevê que o visto para procura de trabalho será concedido apenas a profissionais com qualificações elevadas.



No reagrupamento familiar, mantém-se o prazo geral de dois anos de residência para fazer o pedido, com exceções: por exemplo, casos de união estável com mais de um ano antes da mudança ou filhos menores poderão ter prazos mais curtos.



O texto segue agora para sanção do presidente.



