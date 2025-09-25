Exercícios na região amazônica vão mobilizar 10 mil militares brasileiros, blindados, navios e aviões, de amanhã até 11 de outubro

Exercícios na região amazônica vão mobilizar 10 mil militares brasileiros, blindados, navios e aviões, de amanhã até 11 de outubroQuarta 01/10/25 - 6h55
Entre os dias 2 e 11 de outubro, amplo exercício militar será realizado na região amazônica, envolvendo cerca de 10 mil militares, mísseis, blindados, navios e aeronaves.
A operação “Atlas”, ocorrerá nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, simulando cenário de guerra com movimentação de tropas, integração entre as Forças Armadas e aplicação de estratégias reais.
O objetivo é avaliar o grau de preparo das Forças Armadas para proteger a Amazônia e garantir o território nacional, especialmente em um ambiente considerado estratégico.
O treinamento inclui exercícios de segurança cibernética e mobilização de recursos logísticos, com uso de veículos blindados, sistemas de foguetes e aeronaves de combate.
