Exercícios na região amazônica vão mobilizar 10 mil militares brasileiros, blindados, navios e aviões, de amanhã até 11 de outubro

Quarta 01/10/25 - 6h55

Entre os dias 2 e 11 de outubro, amplo exercício militar será realizado na região amazônica, envolvendo cerca de 10 mil militares, mísseis, blindados, navios e aeronaves.





A operação “Atlas”, ocorrerá nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, simulando cenário de guerra com movimentação de tropas, integração entre as Forças Armadas e aplicação de estratégias reais.





O objetivo é avaliar o grau de preparo das Forças Armadas para proteger a Amazônia e garantir o território nacional, especialmente em um ambiente considerado estratégico.



O treinamento inclui exercícios de segurança cibernética e mobilização de recursos logísticos, com uso de veículos blindados, sistemas de foguetes e aeronaves de combate.