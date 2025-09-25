Alerta: Pernambuco registra 3 suspeitas de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas

Quarta 01/10/25 - 7h07

Em Pernambuco, foram registradas três suspeitas de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas.



Dois homens teriam morrido, e o terceiro paciente teve perda da visão como sequela.





Os casos foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru.





A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária iniciou fiscalizações em distribuidoras de bebidas no estado, enquanto a Secretaria Estadual de Saúde planeja emitir alertas à população e a agentes municipais de saúde.



Os sintomas de intoxicação por metanol incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, visão turva ou outros problemas visuais, convulsões, entre outros, com piora entre seis e vinte e quatro horas após o consumo.



É recomendada atenção a bebidas de origem duvidosa e procurar atendimento médico imediato ante qualquer sintoma suspeito.



