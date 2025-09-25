Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
OUÇA A RÁDIO
98 FM
OUÇA A RÁDIO
93,5 FM
OUÇA A RÁDIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 2 de outubro de 2025

"A Barragem de Juramento termina setembro /25 com 70,90 % da sua capacidade máxima. – 2,90 mts abaixo da cota máxima – representa 31.649.760 milhões de metros cúbicos de água"

Terça 30/09/25 - 22h34

Compartilhe
Siga-nos nas redes sociais
Comente a notícia
Clique aqui para ver as demais notícias do montesclaros.com