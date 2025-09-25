Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Brasília admite: Trump e Lula poderão se encontrar na Malásia, a partir do dia 26 de outubro

Quinta 02/10/25 - 6h42

Diplomatas brasileiros acham que o presidenteLula e Trump poderão se encontrar pessoalmente durante a cúpula da ASEAN, a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático prevista para a partir do dia 26 de outubro, na Malásia.

O Brasil vê no evento um ambiente neutro para viabilizar o encontro, evitando constrangimentos e dificuldades em Washington.

A agenda de Lula inclui visita de Estado à Indonésia e passagem pela Malásia, o que facilita.

A participação de Trump na cúpula, contudo, ainda não foi confirmada.

