Brasília admite: Trump e Lula poderão se encontrar na Malásia, a partir do dia 26 de outubro

Brasília admite: Trump e Lula poderão se encontrar na Malásia, a partir do dia 26 de outubroQuinta 02/10/25 - 6h42
Diplomatas brasileiros acham que o presidenteLula e Trump poderão se encontrar pessoalmente durante a cúpula da ASEAN, a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático prevista para a partir do dia 26 de outubro, na Malásia.
O Brasil vê no evento um ambiente neutro para viabilizar o encontro, evitando constrangimentos e dificuldades em Washington.
A agenda de Lula inclui visita de Estado à Indonésia e passagem pela Malásia, o que facilita.
A participação de Trump na cúpula, contudo, ainda não foi confirmada.
