montesclaros.com - Ano 26 - quinta-feira, 2 de outubro de 2025

Meteorologia segue sem ver chuvas na região de M. Claros nos próximos 10 dias. Temperaturas até domingo seguem entre 15 e 30 graus

Quinta 02/10/25 - 7h29

