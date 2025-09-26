Em rua de M. Claros, na noite de quarta-feira: "Moradores vizinhos ouviram os pedidos de ajuda e saíram para a rua, o que intimidou os autores, que fugiram..."

Quinta 02/10/25 - 10h01

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa quarta-feira (1º), a comparecer à Rua Seringueira, Bairro Planalto, em Montes Claros, onde um homem, de 46 anos, foi vítima de roubo tentado.



A vítima relatou aos militares que, ao chegar em sua residência conduzindo a motocicleta Honda XRE 300, foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan vermelha.



O garupa, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do veículo.



A vítima, ao desembarcar de sua motocicleta, segurou a mão do autor, fazendo com que o simulacro caísse ao solo.



Em seguida, o autor subtraiu a motocicleta, mas, sem conseguir ligá-la, tentou empurrá-la por alguns metros.



Diante da dificuldade, desistiu da ação e deixou o veículo cair ao chão.



Após o fato, a vítima correu para dentro de sua residência e gritou por socorro.



Moradores vizinhos ouviram os pedidos de ajuda e saíram para a rua, o que intimidou os autores, que fugiram do local na motocicleta Honda Titan vermelha.



Durante as buscas, imagens de videomonitoramento de uma residência próxima registraram a fuga dos autores.



Nas filmagens, foi possível observar que o garupa vestia blusa de moletom preta de mangas longas e calça preta, enquanto o piloto usava camisa de empresa azul de mangas longas.



O simulacro de arma de fogo foi apreendido.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender os autores.