Em rua de M. Claros, na noite de quarta-feira: "Moradores vizinhos ouviram os pedidos de ajuda e saíram para a rua, o que intimidou os autores, que fugiram..."

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa quarta-feira (1º), a comparecer à Rua Seringueira, Bairro Planalto, em Montes Claros, onde um homem, de 46 anos, foi vítima de roubo tentado.
A vítima relatou aos militares que, ao chegar em sua residência conduzindo a motocicleta Honda XRE 300, foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan vermelha.
O garupa, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do veículo.
A vítima, ao desembarcar de sua motocicleta, segurou a mão do autor, fazendo com que o simulacro caísse ao solo.
Em seguida, o autor subtraiu a motocicleta, mas, sem conseguir ligá-la, tentou empurrá-la por alguns metros.
Diante da dificuldade, desistiu da ação e deixou o veículo cair ao chão.
Após o fato, a vítima correu para dentro de sua residência e gritou por socorro.
Moradores vizinhos ouviram os pedidos de ajuda e saíram para a rua, o que intimidou os autores, que fugiram do local na motocicleta Honda Titan vermelha.
Durante as buscas, imagens de videomonitoramento de uma residência próxima registraram a fuga dos autores.
Nas filmagens, foi possível observar que o garupa vestia blusa de moletom preta de mangas longas e calça preta, enquanto o piloto usava camisa de empresa azul de mangas longas.
O simulacro de arma de fogo foi apreendido.
A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender os autores.