montesclaros.com - Ano 26 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025

Mais uma moto, em movimento, foi tomada por assaltantes. (Em seguida, houve disparos de tiros)

Sexta 03/10/25 - 9h55

9h50m, sexta-feira, da Polícia Milítar:

(...)

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada a comparecer à Rua Aroeira, bairro Jardim das Acácia, em Janaúba, onde um jovem, de 18 anos, foi vítima de roubo.

A vítima foi encontrada na Rua Goiabeira, no mesmo bairro, e relatou que estava em motocicleta Honda CG 150 Titan ESD quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Titan 160.

Um dos autores, armado, anunciou o assalto e exigiu que ele entregasse o veículo, afirmando que o utilizaria e depois o devolveria.

Em seguida, o autor tomou a motocicleta e fugiu em direção ao centro da cidade.

Segundo a vítima, antes da abordagem os autores passaram pela Rua Goiabeira em baixa velocidade, vindo a segui-la até o local do crime.

Após o roubo, a vítima ouviu dois disparos de arma de fogo, possivelmente efetuados pelos autores.

A Polícia Militar segue empenhada para localizar os autores e recuperar o veículo roubado.

***

Resumo

Em Janaúba, um jovem de 18 anos teve a motocicleta tomada no bairro Jardim das Acácias.

Ele contou à Polícia Militar que foi abordado por dois homens em outra moto, sendo que um deles, armado, anunciou o assalto e levou o veículo.

Após a fuga, a vítima ainda ouviu disparos de arma de fogo, possivelmente feitos pelos autores. A Polícia Militar realiza buscas para localizar os suspeitos e recuperar a motocicleta.

