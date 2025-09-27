Mais uma moto, em movimento, foi tomada por assaltantes. (Em seguida, houve disparos de tiros)

Sexta 03/10/25 - 9h55

9h50m, sexta-feira, da Polícia Milítar:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada a comparecer à Rua Aroeira, bairro Jardim das Acácia, em Janaúba, onde um jovem, de 18 anos, foi vítima de roubo.



A vítima foi encontrada na Rua Goiabeira, no mesmo bairro, e relatou que estava em motocicleta Honda CG 150 Titan ESD quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Titan 160.



Um dos autores, armado, anunciou o assalto e exigiu que ele entregasse o veículo, afirmando que o utilizaria e depois o devolveria.



Em seguida, o autor tomou a motocicleta e fugiu em direção ao centro da cidade.



Segundo a vítima, antes da abordagem os autores passaram pela Rua Goiabeira em baixa velocidade, vindo a segui-la até o local do crime.



Após o roubo, a vítima ouviu dois disparos de arma de fogo, possivelmente efetuados pelos autores.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar os autores e recuperar o veículo roubado.



