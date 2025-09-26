Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025

S. Paulo já fechou 7 estabelecimentos suspeitos de adulterar bebidas com metanol

Sexta 03/10/25 - 7h27

O governo do estado de São Paulo pretende cancelar de forma definitiva a autorização de funcionamento de estabelecimentos que forem comprovadamente responsáveis por comercializar bebidas adulteradas com metanol.

A medida foi proposta para desencorajar práticas semelhantes.


A Secretaria da Fazenda paulista abriu processo investigativo e estuda cassar a Inscrição Estadual dos comércios envolvidos.

Sem a inscrição, eles ficam impedidos de emitir notas fiscais e atuar.


Sete estabelecimentos já foram interditados pela Vigilância Sanitária na capital e em cidades da Região Metropolitana, em razão da suspeita de adulteração.


O boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde registra trinta e sete notificações de intoxicação por metanol.

Destes casos, dez foram confirmados como causados pela substância; uma morte já foi atestada formalmente como decorrente de metanol, enquanto outras quatro mortes ainda estão sob investigação.

Na esfera federal, a Polícia Federal instaurou investigação para apurar possível relação com organizações criminosas.

