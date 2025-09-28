Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
OUÇA A RÁDIO
98 FM
OUÇA A RÁDIO
93,5 FM
OUÇA A RÁDIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
montesclaros.com - Ano 26 - sábado, 4 de outubro de 2025

Polícia vai dos bares a distribuidores, até chegar a fábricas de bebidas falsificadas com uso de metanol. Depósito clandestino tinha 20 mil garrafas, organizadas por marcas

Sexta 03/10/25 - 23h27

A polícia de S. Paulo adota como uma das principais linhas de investigação no surto de intoxicações por metanol o uso da substância para higienizar garrafas reutilizadas em bebidas falsificadas.



O rastreamento de bebidas consumidas por pessoas que apresentaram sintomas é a pista.

O trajeto levou a bares, distribuidoras e, por fim, a fábricas clandestinas.



Em ao menos duas garrafas apreendidas, a perícia confirmou a presença de metanol, o que reforça suspeitas de contaminação durante o processo de limpeza dos vasilhames.


A polícia também encontrou um depósito clandestino com cerca de 20 mil garrafas organizadas por marca, onde foram flagrados funcionários realizando lavagem dos recipientes.

Foram recolhidas tampas, rótulos, caixas e selos falsificados, além de evidências de envase irregular.

A população é orientada a adquirir bebidas apenas de procedência confiável, observar lacres, notas fiscais, marcação correta dos produtos e evitar ofertas com preços muito abaixo do mercado.

Compartilhe
Siga-nos nas redes sociais
Comente a notícia
Clique aqui para ver as demais notícias do montesclaros.com