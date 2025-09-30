Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
OUÇA A RÁDIO
98 FM
OUÇA A RÁDIO
93,5 FM
OUÇA A RÁDIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
montesclaros.com - Ano 26 - terça-feira, 7 de outubro de 2025

Meteorologia descarta chance de chuva que, ontem, viu no dia 14 em M. Claros. (Calor da tarde, hoje, deve chegar a 34 graus, recuando para 32 amanhã e 31 nas próximas tardes

Terça 07/10/25 - 7h13

Compartilhe
Siga-nos nas redes sociais
Comente a notícia
Clique aqui para ver as demais notícias do montesclaros.com