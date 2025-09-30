Aviões que voam sobre M. Claros, desde o fim de semana, apagam fogo no Parque da Lapa Grande: "Os trabalhos empregam 02 aviões modelo Air Tractor, 09 caminhonetes e 02 caminhão-pipa"

Segunda 06/10/25 - 11h09

11h06m, segunda-feira, dos Bombeiros:(...)O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua, desde a noite da última quinta-feira (02/10), no combate a um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual Lapa Grande, em Montes Claros. O fogo foi identificado por volta das 19h, quando um novo foco de calor foi detectado na unidade de conservação. Imediatamente, equipes do CBMMG foram mobilizadas para avaliar a situação e iniciar as ações de resposta.A operação conta com um efetivo de 35 pessoas, sendo 8 bombeiros militares, e envolve a atuação integrada de seis instituições: o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Brigada AMDA, voluntários da Brigada B1, as concessionárias COPASA e CEMIG, pilotos dos Air Tractor e conta também com o apoio logístico de proprietários do entorno da Unidade de Conservação. Os trabalhos empregam 02 aviões modelo Air Tractor, 09 caminhonetes e 02 caminhão-pipa.O combate vem sendo realizado de forma coordenada entre as equipes aéreas e terrestres. Os Air Tractors realizam lançamentos estratégicos de água sobre os focos, enquanto os combatentes em solo executam o combate direto com abafadores, sopradores e bombas costais. Também foram abertos aceiros, como forma de combate indireto, para confinar e limitar a propagação do fogo, além de extinguir focos remanescentes.O monitoramento da área é feito com o apoio de drones equipados com câmeras térmicas, além das observações realizadas pelos pilotos das aeronaves, o que tem permitido uma atuação mais precisa e segura. As ações seguem nesta segunda-feira (06/10), quarto dia consecutivo de combate, com foco na extinção dos pontos de calor ainda ativos e no rescaldo das áreas já controladas. Até o momento, não foi possível determinar a causa do incêndio.O CBMMG reforça que o trabalho conjunto entre as instituições tem sido fundamental para conter o avanço das chamas e minimizar os impactos ambientais no Parque Estadual Lapa Grande, importante patrimônio natural de Montes Claros e de todo o Norte de Minas.