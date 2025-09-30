Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Antes, agrediu outra mulher: "...estava na Avenida Leonel Beirão de Jesus, batendo em portões de residências e pedindo dinheiro. Quando não era atendido, o homem chutava os portões"

Segunda 06/10/25 - 13h02

13h01m, segunda-feira, da Polícia Militar:

POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE TENTATIVA DE ROUBO E AGRESSÃO EM MONTES CLAROS

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, nesse domingo (5), a comparecer ao Hospital Alfredo de Quadros, onde deu entrada uma mulher, de 63 anos, com um ferimento contuso de aproximadamente 5 cm na panturrilha da perna direita.

Em contato com a vítima, ela relatou que, por volta das 14h, enquanto caminhava pelas ruas do Bairro Sumaré, foi surpreendida por um indivíduo na Rua Campinas.

O suspeito, de posse de um objeto não identificado, exigiu dinheiro e, diante da negativa da vítima, desferiu um soco em seu rosto e um chute, fazendo com que ela caísse ao solo e perdesse a consciência.

Ao recobrar os sentidos, percebeu o ferimento e acionou a filha, que a levou ao hospital.

Com base nas informações repassadas, os militares iniciaram rastreamento e divulgaram as características do suspeito em rede de rádio.

Minutos depois, o Copom informou que um indivíduo com as mesmas características estava na Avenida Leonel Beirão de Jesus, batendo em portões de residências e pedindo dinheiro.

Quando não era atendido, o homem chutava os portões.

Em uma das residências, pertencente a uma mulher, de 46 anos, ele danificou o portão após não ser atendido e, ao perceber que a moradora acionava a polícia, jogou uma garrafa de cerveja no chão e fugiu.

Durante o patrulhamento, as equipes policiais localizaram o suspeito, de 44 anos, nas proximidades do Cemitério Jardim da Esperança.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão para as devidas providências.

