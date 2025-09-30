Umidade do ar baixa segue afetando Minas, inclusive na região de Montes Claros. Pano molhado pode ajudar

Segunda 06/10/25 - 7h02

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que vários estados brasileiros estão sob alerta de baixa umidade do ar, em alguns casos com níveis entre 20% e 12%.



No Sudeste, os estados de São Paulo e Minas Gerais também são afetados pelas condições secas.



Em várias localidades, a umidade relativa do ar deve cair para níveis críticos – o que pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, nariz e boca, além de aumentar o risco de doenças respiratórias.



No interior paulista, por exemplo, municípios como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto estão incluídos nos avisos meteorológicos.



Em ambientes fechados, o uso de umidificadores ou panos molhados pode ajudar, assim como manter a hidratação e evitar atividades físicas intensas nos períodos mais secos do dia.



