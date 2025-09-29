Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Estados Unidos pressionam: Israel e o Hamas estão reunidos no Egito, nesta segunda, procurando a paz

Segunda 06/10/25 - 6h27

Delegações de Israel e do Hamas se encontraram nesta segunda-feira no Cairo, no Egito, para debater o possível acordo de paz que encerre o conflito na Faixa de Gaza.

As negociações ocorrem sob forte pressão dos Estados Unidos: Donald Trump propôs um plano de 20 pontos para mediar a libertação de reféns israelenses e garantir um cessar-fogo duradouro.

Em meio ao encontro, serão discutidas questões sensíveis como desarmamento e o futuro governo de Gaza, pontos que ainda não foram esclarecidos nas respostas iniciais do Hamas.


O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, manifestou expectativa de que todos os reféns mantidos em Gaza sejam liberados em breve, expressando otimismo com os rumos das negociações.

Já o Hamas confirmou a participação no diálogo e reafirmou a intenção de participar das tratativas para pôr fim ao conflito que tem reivindicado como genocídio contra o povo palestino.


Enquanto as delegações trabalham os detalhes técnicos do plano, os mediadores esperam que a primeira fase dos entendimentos seja concluída ainda esta semana. ([CNN Brasil][1])

