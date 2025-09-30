Drones misteriosos continuam surgindo nos céus da Europa. Aviões da OTAN decolaram derrubaram alguns deles

Segunda 06/10/25 - 6h23

Nas últimas semanas, diversos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) registraram incursões de drones não identificados sobre seu espaço aéreo.



As ações preocupam autoridades europeias, que avaliam se há intenção de espionagem ou provocação política.



Em 10 de setembro, grande quantidade desses drones entrou no espaço aéreo da Polônia, obrigando aeronaves da OTAN a decolar para interceptá-los e derrubar alguns deles.



Foi o primeiro confronto direto desse tipo entre a Aliança e dispositivos aéreos desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.



Outros países — como Alemanha, Dinamarca e Noruega — também relataram avistamentos próximos a aeroportos, instalações militares e infraestruturas críticas.



Em vários casos, os controles aéreos fecharam trechos do espaço por precaução.



Alguns países atribuem essas invasões à Rússia, que nega envolvimento.



Há hipóteses de que as ações sejam “testes” à reação da OTAN, explorando fragilidades de defesa aérea em diferentes nações.



Ministros da Defesa europeus consideram implantar uma espécie de “barreira de drones” nas fronteiras da aliança, para melhorar a capacidade de detectar, rastrear e interceptar máquinas não autorizadas com mais rapidez.



